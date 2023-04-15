Салфетки, вино и фломастеры: необычные способы окрашивания яиц на Пасху, которые вас точно удивят

Мы решили рассказать вам о трех необычных вариантах того, как можно украсить яйца на Пасху. Благодаря им вы не только получите красивый и интересный результат, но и весело проведете время всей семьей.
1. Фломастеры + вода с уксусом
Этот оригинальный способ окрашивания яиц покорил TikTok, поэтому все его пользователи однозначно видели яркие пасхальные яйца, полученные путем этого метода. Вам понадобятся обычные бумажные салфетки, фломастеры и стакан с теплой или горячей водой, в которую надо добавить столовую ложку уксуса. Особенно этот способ понравится малышам, ведь для них он превратится в веселый опыт с рисованием. Разрисуйте салфетку различными фломастерами, оберните в нее яйцо и опустите в воду с уксусом, держа за краешек. После этого оставьте яйцо в салфетке подсохнуть, а затем — наслаждайтесь результатом.
2. Салфетка + белок
Вам понадобятся бумажные салфетки с красивым узором. К смазанному обычным белком яйцу приложите вырезанный элемент салфетки и приклейте его с помощью рук или кисточки. Сверху еще раз покройте приклеенный фрагмент белком, аккуратно нанося клейкую массу от середины салфетки, приложенной к поверхности яйца, к краям.
3. Вино
Эти яйца точно вас удивят, ведь будут выглядеть роскошно, дорого и магически. Чтобы получить мерцающие пасхальные яйца вам понадобится бутылка недорогого черного сладкого вина. Вино окрашивает яйца в красивый пурпурный цвет, а также придает им кристаллическую текстуру. Вам нужно всего лишь сварить яйца в красном вине и оставить их в жидкости, пока они не приобретут желаемый цвет. В зависимости от пигмента в вине яйца изменятся от голубовато-фиолетового до почти черного. Впоследствии слейте жидкость и дайте яйцам постоять в холодильнике, чтобы они покрылись крошечными кристалликами и удивили вас своим мерцанием.
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