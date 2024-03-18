Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

СБУ знешкодила “банду” з Дніпра, яка видурювала гроші у громадян ЄС

Сьогодні 20:54
просмотров

СБУ у співпраці з правоохоронцями Латвії знешкодила підпільний кол-центр, який видурював гроші у громадян Європейського Союзу. 

Новости Днепра про СБУ знешкодила

Шахраї створили підпільний кол-центр та діяли під виглядом одного із незалежних фінансових регуляторів ЄС. Вони телефонували вкладникам у фондові проєкти онлайн-бірж та пропонували їм «захист інвестицій».

Аферисти обіцяли здійснити «безпековий моніторинг» електронних транзакцій та повернення грошей у разі їх сумнівності. Вартість таких послуг становила 30% від суми однієї інвестиції. Крім того, шахраї радили своїм жертвам встановити на телефони спеціально розроблений додаток, який дозволяв зловмисникам повністю контролювати їх фінансові операції.

Новости Днепра про СБУ знешкодила

Отримавши доступ до грошей, вони виводили їх на власні банківські рахунки. Таким чином, шахраї хотіли виманити мільйонні суми у гривневому еквіваленті. СБУ викрило їх на початку злочинної діяльності та затримала трьох організаторів схеми у Дніпропетровській області, Запоріжжі та Харкові.

Організатори кол-центру до шахрайської схеми залучили сімох мешканців Запоріжжя та Харкова. Ще один спільник – переховується за кордоном. Під час обшуків у помешканнях зловмисників було вилучено комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, чорнові записи та банківські картки.

Трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Іноземному спільнику аферистів повідомили про заочну підозру.

Новости Днепра про СБУ знешкодила

Читайте також:

Новости Днепра про СБУ знешкодила Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Житломасив у Дніпрі на дві доби залишиться без води: назвали список адрес
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:34
    Житломасив у Дніпрі на дві доби залишиться без води: назвали список адрес

    Житловий масив у Дніпрі майже повністю залишиться без води на…

    У Дніпрі на кільці Перемоги сталася ДТП: на місці аварії бачили “швидку” (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:46
    У Дніпрі на кільці Перемоги сталася ДТП: на місці аварії бачили “швидку” (ВІДЕО)

    На ж/м Перемога сталася ДТП.

    Де і як мешканець Дніпра може перевірити свою кредитну історію: інструкція
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:25
    Де і як мешканець Дніпра може перевірити свою кредитну історію: інструкція

    В Україні за допомогою онлайн сервісів можна не лише перевірити…

    На Дніпропетровщині на місяць раніше розквітли найбільші в Європі галявини рідкісних рослин (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:07
    На Дніпропетровщині на місяць раніше розквітли найбільші в Європі галявини рідкісних рослин (ФОТО)

    На Дніпропетровщині на місяць раніше розквітла сон-трава.

    Наверх