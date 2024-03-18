СБУ знешкодила “банду” з Дніпра, яка видурювала гроші у громадян ЄС

СБУ у співпраці з правоохоронцями Латвії знешкодила підпільний кол-центр, який видурював гроші у громадян Європейського Союзу.

Шахраї створили підпільний кол-центр та діяли під виглядом одного із незалежних фінансових регуляторів ЄС. Вони телефонували вкладникам у фондові проєкти онлайн-бірж та пропонували їм «захист інвестицій».

Аферисти обіцяли здійснити «безпековий моніторинг» електронних транзакцій та повернення грошей у разі їх сумнівності. Вартість таких послуг становила 30% від суми однієї інвестиції. Крім того, шахраї радили своїм жертвам встановити на телефони спеціально розроблений додаток, який дозволяв зловмисникам повністю контролювати їх фінансові операції.

Отримавши доступ до грошей, вони виводили їх на власні банківські рахунки. Таким чином, шахраї хотіли виманити мільйонні суми у гривневому еквіваленті. СБУ викрило їх на початку злочинної діяльності та затримала трьох організаторів схеми у Дніпропетровській області, Запоріжжі та Харкові.

Організатори кол-центру до шахрайської схеми залучили сімох мешканців Запоріжжя та Харкова. Ще один спільник – переховується за кордоном. Під час обшуків у помешканнях зловмисників було вилучено комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, чорнові записи та банківські картки.

Трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Іноземному спільнику аферистів повідомили про заочну підозру.

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