Ринок на ж/м Північний 40 років тому: металеві ворота та продавці на велосипедах (ФОТО)

На кожному житловому масиві у Дніпрі є свій ринок. Зазвичай їхнє місце розташування передбачали ще під час проектування району. На частині житлових масивів у Дніпрі ринки вже себе зжили, інші – занедбані. Але є й такі, куди у вихідні продовжує сходиться народ за покупками, а покупці стоять у черзі.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядав ринок на житловому масиві Північний у Дніпрі.

Перші житлові будинки на житловому масиві Північний у Дніпрі з’явилися у 1930-х роках. Проживали тут переважно працівники залізниці, а до кінця 1960-х років він називався «селище Північне». На початку 1970-х років тут почали будувати панельні дев’ятиповерхові будинки, а селище стало житловим масивом. Також будувалися школи, лікарні, гуртожитки, їдальні, магазини та відкрився великий ринок.

Останній відкрився неподалік автостанції приміських автобусів. Зроблено було так, щоб жителі із сіл могли швидко дістатися ринку зі своїм товаром. Ціни на ринку були нижчими, ніж на Озерці і працював він переважно у вихідні – тоді там була найбільша кількість продавців та покупців.

«Один час проживала прямо навпроти ринку. З балкона можна було побачити усю панораму торгівлі. ринок розпочинав роботу з 6:00 ранку та працював до 13:00. Придбати можна було все і за прийнятними цінами. І зараз за звичкою їжджу туди за покупками», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Олена Радченко.

За спогадами мешканців Північного, якщо вранці прийти на ринок – можна було добре і дешево скупитися, найбільший вибір продуктів був у суботу.

Сьогодні ринок, як і раніше, працює. Продають на ньому в основному овочі та фрукти. Наразі торговельний двір ринку перебуває у напівзанедбаному стані, продавців там не так багато. Торгівля йде переважно біля вуличних прилавків. Іноді, щоб там купити щось, доводиться постояти в черзі.

фото: Ю. Яцук, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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