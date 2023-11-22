Жінки у Дніпрі можуть отримати від 100 до 200 тис грн: що потрібно робити і кому виплатять

В Україні стартувала програма «Початок», орієнтована на жінок. Її мета – допомогти жінкам відкрити свій бізнес. Брати участь можуть усі охочі. Дедлайн подання заявки на участь у програмі – 30 листопада 2023 року.

Журналісти dnepr.info дізналися, як подати заявку та що це за програма.

«Початок» – це безкоштовна освітньо-грантова ініціатива, яка спрямована на те, щоб допомогти жінкам займатися бізнесом. Участь можуть брати як ті, хто вже має свою справу, так і ті, хто тільки планує її відкрити. Місце проживання та вік значення не має. Про старт програми оголосили у Міністерстві цифрової трансформації.

Що вивчатимуть

Учасниці програми зможуть пройти навчання за 4 модулями. Вони вивчатимуть фінансове планування та управління, навчатимуться аналізувати бізнес-моделі, створювати бізнес-системи обслуговування та цифрової трансформації малого та середнього бізнесу, вивчать маркетинг та стратегію ціноутворення.

Крім того, протягом навчання їх супроводжуватимуть ментори – експерти у сфері підприємництва, а також учасниці зможуть отримати кілька консультацій від провідних психологів України.

Навчання проходитиме як онлайн, так і офлайн.

Що потрібно для участі у програмі

Для участі у «Початку» жінці необхідно подати на розгляд журі свою ідею бізнес-проекту, який вона хоче запустити. Потенційні кандидати на навчання повинні мати можливість зробити стабільний економічний внесок через свій бізнес.

Перевагу надаватимуть проектам, які мають потенціал позитивного впливу на громадськість чи розвиток регіону.

Сума грантів

Після закінчення навчання 200 учасниць отримають по 3 тис дол на розвиток свого бізнесу. Переможці, проект яких набере найбільшу кількість балів від журі – отримають додатково 5 тис дол.

Подати заявку можна тут.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: