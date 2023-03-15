Розстріл бізнесмена в центрі Дніпра: вбивцю затримали через 2 роки у росії

Через 2 роки вбивцю знайшли.

24 квітня 2021 року на площі Соборній біля ресторану «Артист» невідомий впритул застрелив водія автомобіля Toyota, який їхав зі своєю 4-річною дитиною. Вбитим виявися Анар Мамедов.

Після двох років розшуку вбивцю затримали у москві.

Про це повідомляють ЗМІ.

Ним виявився 29-річний азербайджанець Джаббар Юсіфі. Він останні кілька років переховувася від правоохоронців. У росії його розшукували за підозрою в незаконному обігу зброї, а Інтерпол шукав його в рамках розслідування справи про вбивство людини у Дніпрі.

Зазначається, що дорожні інспектори москви намагалися зупинити автомобіль зловмисника для перевірки документів, проте той проігнорував їх. Правоохоронцям довелося влаштувати погоню. Підозрюваний вибіг з машини і спробував втекти у дворах, але після двох попереджувальних пострілів він здався. Під час затримання у Джаббара знайшли пістолет.

Нагадаємо, раніше ми писали, ким був убитий у центрі Дніпра Анар Мамедов.

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