У Дніпрі рятувальники більше трьох годин гасили пожежу у покинутій будівлі (ФОТО)

Як з’ясувалося, там горіла покинута будівля.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 01:34.
Прибувши на місце, рятувальники приступили до гасіння займання. Пожежу локалізували о 02:20 та ліквідували о 05:40. Вогонь знищив сміття всередині будівлі та пошкодив дах на загальній площі 50 кв. м.
На щастя, загиблих та травмованих немає.
До гасіння займання залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині пожежа в квартирі забрала життя чоловіка та жінки.
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