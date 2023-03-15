У Дніпрі рятувальники більше трьох годин гасили пожежу у покинутій будівлі (ФОТО)

Сьогодні вночі на вулиці Сірка сталася пожежа.

Як з’ясувалося, там горіла покинута будівля.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 01:34.

Прибувши на місце, рятувальники приступили до гасіння займання. Пожежу локалізували о 02:20 та ліквідували о 05:40. Вогонь знищив сміття всередині будівлі та пошкодив дах на загальній площі 50 кв. м.

На щастя, загиблих та травмованих немає.

До гасіння займання залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині пожежа в квартирі забрала життя чоловіка та жінки.

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