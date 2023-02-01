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Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, – Генштаб

Сьогодні 08:00
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Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 31 січня відбили 8 атак ворога у Донецькій області.

Новости Днепра про Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб

“Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазнає великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках”, – зазначили у Генштабі.

На ВолинськомуПоліськомуСіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

З мінометів та артилерії обстріляні райони населених пунктів Рожковичі, Басівка, Олександрівка і Грабовське Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах Іванівки, Куп’янська, Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Ковалівки – Луганської.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївку, Водяне, Георгіївку, Мар’їнку і Побєду.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські Дачі Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили райони 20 населених пунктів, Серед них Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка Запоріжської області.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема це Золота Балка, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка та Парасковіївка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Ракетники і артилеристи уразили 13 районів зосередження живої сили противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів.

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