Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, — Генштаб

«Противник не прекращает наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях. Терпит большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях», — отметили в Генштабе.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.
Из минометов и артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Рожковичи, Басовка, Александровка и Грабовское Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица и Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах Ивановки, Купянска, Кисловки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского и Ковалевки — Луганской.
На Лиманском направлении огневого поражения потерпели Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.
На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Верхнекаменное, Спорное, Берестово, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области.
На Авдеевском направлении обстреляны Бердичи, Тоненькое, Северное, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Марьинка и Победа.
На Новопавловском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленко, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области.
В Запорожском направлении под огневое влияние попали районы 20 населенных пунктов, Среди них Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.
На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы 21 населенного пункта. В частности это Золотая Балка, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Берегово, Янтарное и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполевка, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка и Прасковьевка Донецкой области.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Ракетники и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника, 1 пункт управления и 1 боеприпасный состав.
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