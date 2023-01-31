Бебі-бум: за січень у Дніпрі народилися 223 дівчинки та 252 хлопчики

У повній темряві, під звуки обстрілів, але нове життя продовжує з'являтися на світ у пологових будинках Дніпра.

Тільки за січень у Дніпрі народилися 475 малюків: 223 дівчинки та 252 хлопчики.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

96 немовлят народили у нашому місті у січні жінки-переселенки.

Зазначається, що за минулу добу на світ з’явилося 17 немовлят: 6 дівчаток та 11 хлопчиків.

І це вкотре доводить, що українців не зламати. Що, попри те горе, яке принесли окупанти, ми вистоїмо та переможемо!

Слава Україні!

Читайте також:

Українська

Автор: