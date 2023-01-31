Бебі-бум: за січень у Дніпрі народилися 223 дівчинки та 252 хлопчики

Тільки за січень у Дніпрі народилися 475 малюків: 223 дівчинки та 252 хлопчики.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
96 немовлят народили у нашому місті у січні жінки-переселенки.
Зазначається, що за минулу добу на світ з’явилося 17 немовлят: 6 дівчаток та 11 хлопчиків.
І це вкотре доводить, що українців не зламати. Що, попри те горе, яке принесли окупанти, ми вистоїмо та переможемо!
Слава Україні!
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