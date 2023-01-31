У бою за Україну загинув сержант 93-ї бригади “Холодний Яр” із Дніпропетровської області

Вічна пам'ять!

У бою за Україну загинув сержант 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Смитана Микола Леонідович із Дніпропетровської області. Йому було 46 років.

Про це повідомляє Криворізька районна державна адміністрація.

Микола став на захист нашої країни з початку 2015 року.

Ціною життя він виборював право нашої нації бути вільними! Його подвиг залишиться незабутим, адже герої не вмирають! Вічна пам’ять і вічна слава, – йдеться у повідомленні.

Прощання з полеглим захисником відбудеться 31 січня 2023 року о 13:00 на площі біля адміністративної будівлі Грушівської сільської ради.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна слава!

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