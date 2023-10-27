Росіяни за ніч чотири рази атакували Дніпропетровщину: випустили два десятки снарядів

За ніч агресор чотири рази атакував Нікопольщину. Обстрілював Покровську та Марганецьку громади з важкої артилерії – спрямував туди два десятки снарядів.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Пошкоджені приватний будинок, авто та лінія електропередач. Продовжується обстеження території. Рятувальники уточнюють наслідки ударів.
На щастя, люди не постраждали.
У решті районів області ніч минула тихо, – додав Лисак.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!
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