Росіяни вербують українських дітей та змушують їх повідомляти про «мінування», — Лубінець

Це стало масовим явищем.

Останнім часом у Дніпрі та по всій Україні почастішали випадки “мінувань” у навчальних закладах. На щастя, всі вони не підтверджувалися.

Як з’ясувалося, це росіяни вербують українських дітей та змушують їх повідомляти про фейкові замінування шкіл та інших закладів.

Про це розповів уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

З території рф вербують українських дітей і змушують їх повідомляти про мінування шкіл та інших закладів! Це стало масовим явищем, – сказав він.

За словами омбудсмена, щоб протидіяти цьому, необхідно здійснювати роз’яснювальні заходи з неповнолітніми у навчальних закладах. Під час розмов він радить чітко донести дітям, що росіяни хочуть використати їх у своїх злочинних діях.

Лубінець додав, що його Офіс направить лист до Міністерства освіти України з проханням здійснити просвітницькі заняття зі школярами та студентами.

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