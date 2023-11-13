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  • Россияне вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о «минировании», — Лубинец

Россияне вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о «минировании», — Лубинец

Сегодня 08:35
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Это стало массовым явлением.

Новости Днепра про Россияне вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о «минировании», — Лубинец

В последнее время в Днепре и по всей Украине участились случаи «минирований» в учебных заведениях. К счастью, все они не подтверждались.

Как выяснилось, это россияне вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о фейковых минированиях школ и других заведений.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

С территории россии вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о минировании школ и других заведений! Это стало массовым явлением, – сказал он.

По словам омбудсмена, чтобы противодействовать этому, необходимо проводить разъяснительные мероприятия с несовершеннолетними в учебных заведениях. Во время разговоров он рекомендует четко донести детям, что россияне хотят использовать их в своих преступных действиях.

Лубинец добавил, что его Офис направит письмо в Министерство образования Украины с просьбой осуществить просветительские занятия со школьниками и студентами.

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Новости Днепра про Россияне вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о «минировании», — ЛубинецУкраїнська Новости Днепра про Россияне вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о «минировании», — ЛубинецРусский

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