Росіяни вдарили по Нікополю трьома дронами-камікадзе: є загиблий та поранений

Постраждалий в лікарні в стані середньої тяжкості.

Сьогодні вранці російські окупанти вдарили по Нікополю трьома дронами-камікадзе.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

На жаль, є загиблий. Також постраждав 72-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні в стані середньої тяжкості.

Ганьба окупантам, які воюють з мирними, – написав Лисак.

Наслідки атаки уточнюються.

Оновлено: за даними Дніпропетровської обласної прокуратури, у результаті атаки у Нікополі пошкоджені приватні будинки, автомобілі, лінії електропередач. На жаль, загинув 26-річний місцевий мешканець, ще один чоловік отримав осколкові поранення.

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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