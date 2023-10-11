Росіяни усю ніч гатили по Дніпропетровщині: постраждала бабуся, є руйнування

Протягом ночі вони гатили з важкої артилерії по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадам.
На жаль, постраждала 78-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. Лікуватиметься вона амбулаторно.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Крім того, у Нікополі пошкоджені 2 адмінбудівлі, комунальне підприємство, гуртожиток, 5 багатоквартирних будинків.
Інші наслідки встановлюються.
У решті районів Дніпропетровщини минулося без ворожих атак. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, – зазначив Лисак.
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