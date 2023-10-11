Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Росіяни усю ніч гатили по Дніпропетровщині: постраждала бабуся, є руйнування

Росіяни усю ніч гатили по Дніпропетровщині: постраждала бабуся, є руйнування

Сьогодні 07:40
просмотров

Російські окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровську область.

Новости Днепра про Росіяни усю ніч гатили по Дніпропетровщині: постраждала бабуся, є руйнування

Протягом ночі вони гатили з важкої артилерії по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадам.

На жаль, постраждала 78-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. Лікуватиметься вона амбулаторно.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, у Нікополі пошкоджені 2 адмінбудівлі, комунальне підприємство, гуртожиток, 5 багатоквартирних будинків.

Новости Днепра про Росіяни усю ніч гатили по Дніпропетровщині: постраждала бабуся, є руйнування

Новости Днепра про Росіяни усю ніч гатили по Дніпропетровщині: постраждала бабуся, є руйнування

Інші наслідки встановлюються.

У решті районів Дніпропетровщини минулося без ворожих атак. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, – зазначив Лисак.

Читайте також:

Новости Днепра про Росіяни усю ніч гатили по Дніпропетровщині: постраждала бабуся, є руйнуванняУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Був безстрашним воїном та великим патріотом: на війні загинув 54-річний солдат з Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Сьогодні 07:15
Був безстрашним воїном та великим патріотом: на війні загинув 54-річний солдат з Дніпропетровщини

Вічна слава!

Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла (АДРЕСИ)
Новини Дніпра
Сьогодні 06:50
Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла (АДРЕСИ)

Ще є час підготуватися!

За день Дніпропетровщину обстріляли 7 разів
Новини Дніпра
Вчора 18:40
За день Дніпропетровщину обстріляли 7 разів

Як завжди дісталося Нікопольському району.

На Дніпропетровщині лоб у лоб зіткнулися дві фури: є загиблий та постраждалі
Новини Дніпра
Вчора 17:43
На Дніпропетровщині лоб у лоб зіткнулися дві фури: є загиблий та постраждалі

Сьогодні, 10 жовтня, на трасі М-30 поблизу села Дмитрівка Синельниківського…

Наверх