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  • Після морозів до Дніпра знову увірветься бабине літо: синоптики назвали дату

Після морозів до Дніпра знову увірветься бабине літо: синоптики назвали дату

Сьогодні 21:56
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Мерзнути будемо не довго.

Новости Днепра про Після морозів до Дніпра знову увірветься бабине літо: синоптики назвали дату

Бабине літо ще порадує дніпрян своїм теплом, стверджують синоптики. 

Так, за прогнозами Укргідрометцентру, заморозки триватимуть до 12 жовтня, після чого значно потепліє. Якщо завтра, 11 жовтня, вдень очікується не більше 11 градусів тепла, то вже 13 жовтня, така температура буде вночі. 

Вдень 13-15 жовтня очікується до +25 градусів тепла. Тож ми всі ще встигнемо вигуляти осінній одяг та насолодитися теплом.

Нагадаємо, 11 та 12 жовтня синоптики попереджають про заморозки на ґрунті та у повітрі до -5 градусів. А на заході в горах уже зафіксували перші морози. 

Новости Днепра про Після морозів до Дніпра знову увірветься бабине літо: синоптики назвали дату

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Новости Днепра про Після морозів до Дніпра знову увірветься бабине літо: синоптики назвали датуУкраїнська Новости Днепра про Після морозів до Дніпра знову увірветься бабине літо: синоптики назвали датуРусский

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