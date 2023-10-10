Після морозів до Дніпра знову увірветься бабине літо: синоптики назвали дату

Мерзнути будемо не довго.

Бабине літо ще порадує дніпрян своїм теплом, стверджують синоптики.

Так, за прогнозами Укргідрометцентру, заморозки триватимуть до 12 жовтня, після чого значно потепліє. Якщо завтра, 11 жовтня, вдень очікується не більше 11 градусів тепла, то вже 13 жовтня, така температура буде вночі.

Вдень 13-15 жовтня очікується до +25 градусів тепла. Тож ми всі ще встигнемо вигуляти осінній одяг та насолодитися теплом.

Нагадаємо, 11 та 12 жовтня синоптики попереджають про заморозки на ґрунті та у повітрі до -5 градусів. А на заході в горах уже зафіксували перші морози.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: