Росіяни “привітали” Нікополь з Днем міста ударами дронів по середмістю

Росіяни скерували на Нікополь кілька дронів.

Про це повідомив очільник ДніпроОВА Сергій Лисак.

Ворог “привітав” Нікополь з Днем міста черговими ударами. Пообіді поцілив туди двома дронами-камікадзе.

Пошкодив інфраструктурний об’єкт, двоповерхову будівлю та приватний будинок.

Головне, минулося без загиблих і постраждалих.

Тримайся, незламний Нікополю! Російські нелюди заплатять за скоєне. А ми переможемо і все відбудуємо, – написав Сергій Лисак.