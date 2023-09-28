Росіяни “привітали” Нікополь з Днем міста ударами дронів по середмістю

Про це повідомив очільник ДніпроОВА Сергій Лисак.
Ворог “привітав” Нікополь з Днем міста черговими ударами. Пообіді поцілив туди двома дронами-камікадзе.
Пошкодив інфраструктурний об’єкт, двоповерхову будівлю та приватний будинок.
Головне, минулося без загиблих і постраждалих.
Тримайся, незламний Нікополю! Російські нелюди заплатять за скоєне. А ми переможемо і все відбудуємо, – написав Сергій Лисак.
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