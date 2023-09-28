Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Россияне «поздравили» Никополь с Днем города ударами дронов

Сегодня 18:44
просмотров

Русские направили на Никополь несколько дронов.

Новости Днепра про Россияне

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Враг «приветствовал» Никополь с Днем города очередными ударами. После обеда попал туда двумя дронами-камикадзе.

Повредил инфраструктурный объект, двухэтажное здание и частный дом.

Главное, обошлось без погибших и пострадавших.

Держись, несокрушимый Никополя! Российские изверги заплатят за содеянное. А мы победим и все отстроим, – написал Сергей Лысак.

Читайте також:

Новости Днепра про Россияне Українська Новости Днепра про Россияне Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на Ударников вспыхнул масштабный пожар: тушили 35 спасателей (ФОТО, ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 16:45
В Днепре на Ударников вспыхнул масштабный пожар: тушили 35 спасателей (ФОТО, ВИДЕО)

Общая площадь пожара составила 400 кв. м.

В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв: что известно
Новости Днепра
Сегодня 13:33
В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв: что известно

Спасибо нашим защитникам!

Метеоролог рассказала, какой будет погода в октябре и когда ждать первый снег
Новости Днепра
Сегодня 12:53
Метеоролог рассказала, какой будет погода в октябре и когда ждать первый снег

Погода удивляет!

Выходные в октябре-2023: сколько будут отдыхать днепряне и что будут праздновать
Новости Днепра
Сегодня 10:00
Выходные в октябре-2023: сколько будут отдыхать днепряне и что будут праздновать

Октябрь не за горами.

Последние новости

Курсируют через Днепр, Киев, Львов: “Укрзалізниця” увеличивает количество поездов, где будет военизированная охрана
Курсируют через Днепр, Киев, Львов: “Укрзалізниця” увеличивает количество поездов, где будет военизированная охрана

Работники военизированной охраны имеют право принимать меры физического воздействия, задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы.

Сегодня 18:05
5
просмотров
Как сейчас выглядит старинная усадьба в саду которой стоит ЖК «Башни» в Днепре (ФОТО)
Как сейчас выглядит старинная усадьба в саду которой стоит ЖК «Башни» в Днепре (ФОТО)

В Днепре сохранилось несколько старинных зданий, возраст которых насчитывает более сотни лет. Эти дома хранят свои легенды и имеют богатую историю. Один из таких особняков находится на улице Вернадского в Днепре. Построенный в 1870-х годах он за все время своего…

Сегодня 17:39
2
просмотров
Укрытия в детсадах будут закрыты для посторонних: что со школами и университетами
Укрытия в детсадах будут закрыты для посторонних: что со школами и университетами

Правительство ограничило доступ к укрытиям садов для посторонних людей.

Сегодня 17:17
4
просмотров
Нужна помощь: полиция Днепра разыскивает 14-летнюю без вести пропавшую девочку
Нужна помощь: полиция Днепра разыскивает 14-летнюю без вести пропавшую девочку

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 17:05
4
просмотров
В Днепре на Ударников вспыхнул масштабный пожар: тушили 35 спасателей (ФОТО, ВИДЕО)
В Днепре на Ударников вспыхнул масштабный пожар: тушили 35 спасателей (ФОТО, ВИДЕО)

Общая площадь пожара составила 400 кв. м.

Сегодня 16:45
5
просмотров
В Днепре дети ВПО бесплатно получают наборы зимней одежды
В Днепре дети ВПО бесплатно получают наборы зимней одежды

Вместе - к Победе!

Сегодня 16:38
2
просмотров
В Днепропетровской области 5-летний мальчик чуть не утонул в ванной
В Днепропетровской области 5-летний мальчик чуть не утонул в ванной

В Кривом Роге 26 сентября произошел ужасный случай – 5-летний мальчик чуть не утонул в ванной.

Сегодня 16:21
5
просмотров
В Днепропетровской области медик продал 10 тысяч рецептов на запрещенные лекарства
В Днепропетровской области медик продал 10 тысяч рецептов на запрещенные лекарства

В Кривом Роге разоблачили врача, который выписывал рецепты на запрещенные лекарства.

Сегодня 16:19
3
просмотров
Умер 82-летний актер Майкл Хэмбон, известный по роли Дамблдора
Умер 82-летний актер Майкл Хэмбон, известный по роли Дамблдора

Самая известная роль актера – волшебника Дамблдора в легендарной Поттериане.

Сегодня 15:42
3
просмотров
В Днепре 2-6 октября ожидается масштабное отключение света: все адреса
В Днепре 2-6 октября ожидается масштабное отключение света: все адреса

Будьте готовы!

Сегодня 15:25
10
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх