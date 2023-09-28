Россияне «поздравили» Никополь с Днем города ударами дронов

В Днепре сохранилось несколько старинных зданий, возраст которых насчитывает более сотни лет. Эти дома хранят свои легенды и имеют богатую историю. Один из таких особняков находится на улице Вернадского в Днепре. Построенный в 1870-х годах он за все время своего…

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