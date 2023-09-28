Россияне «поздравили» Никополь с Днем города ударами дронов

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
Враг «приветствовал» Никополь с Днем города очередными ударами. После обеда попал туда двумя дронами-камикадзе.
Повредил инфраструктурный объект, двухэтажное здание и частный дом.
Главное, обошлось без погибших и пострадавших.
Держись, несокрушимый Никополя! Российские изверги заплатят за содеянное. А мы победим и все отстроим, – написал Сергей Лысак.
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