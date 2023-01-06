Росіяни продовжують заходи з мобілізації, аби підтримувати наступ, – Генштаб
Росіяни продовжують заходи з мобілізації, аби підтримувати наступ, – Генштаб
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Російська Федерація продовжує заходи з мобілізації. Це необхідно ворогу для підтримування наступу й поповнення своїх втрат.
Протягом доби росіяни завдали:
1 ракетний удар;
12 ударів з РСЗВ, у тому ж числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей.
Аби підтримувати свій наступальний потенціал, росіяни продовжують заходи з мобілізації.
“Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському та безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших – обороняється”, – пише пресслужба.
на Волинському і Поліському напрямках без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено;
на Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатище, Зелене та Одрадне на Харківщині;
на Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині;
на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області;
на Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині;
на Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку, Вугледар і Парасковіївку Донецької області;
на Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів. Серед них – Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області та Нікополь – Дніпропетровської;
на Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Чорнобаївка, Берислав, Золота Балка та Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.
Протягом доби наша авіація завдала удару по району зосередження російських окупантів, однак результати поки що уточнюються.
“Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника”, – пише пресслужба.
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