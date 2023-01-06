Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Росіяни продовжують заходи з мобілізації, аби підтримувати наступ, – Генштаб

Росіяни продовжують заходи з мобілізації, аби підтримувати наступ, – Генштаб

Сьогодні 20:30
просмотров

Російська Федерація продовжує заходи з мобілізації. Це необхідно ворогу для підтримування наступу й поповнення своїх втрат.

Новости Днепра про Росіяни продовжують заходи з мобілізації, аби підтримувати наступ, - Генштаб

Протягом доби росіяни завдали:

  • 1 ракетний удар;
  • 12 ударів з РСЗВ, у тому ж числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей.

Аби підтримувати свій наступальний потенціал, росіяни продовжують заходи з мобілізації.

“Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському та безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших – обороняється”, – пише пресслужба.

  • на Волинському і Поліському напрямках без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено;
  • на Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатище, Зелене та Одрадне на Харківщині;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині;
  • на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині;
  • на Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку, Вугледар і Парасковіївку Донецької області;
  • на Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів. Серед них – Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області та Нікополь – Дніпропетровської;
  • на Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Чорнобаївка, Берислав, Золота Балка та Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

Протягом доби наша авіація завдала удару по району зосередження російських окупантів, однак результати поки що уточнюються.

“Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника”, – пише пресслужба.

Читайте також:

Новости Днепра про Росіяни продовжують заходи з мобілізації, аби підтримувати наступ, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Росіяни продовжують заходи з мобілізації, аби підтримувати наступ, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпропетровській області викрили двох колаборантів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    У Дніпропетровській області викрили двох колаборантів

    СБУ продовжує викривати колаборантів у Дніпропетровській області, які відверто підтримують…

    В бою загинув Герой із Дніпропетровщини Сергій Притула
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    В бою загинув Герой із Дніпропетровщини Сергій Притула

    Захищаючи Україну, загинув солдат із Дніпропетровської області Сергій Притула. Сталося…

    Пішов з дому і не повернувся: у Дніпрі розшукують 11-річного Дениса Ільєнка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Пішов з дому і не повернувся: у Дніпрі розшукують 11-річного Дениса Ільєнка

    У п’ятницю, 6 січня, у Дніпрі безвісти зник 11-річний Денис…

    ЗСУ вперше увійшли до топ-15 армій світу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    ЗСУ вперше увійшли до топ-15 армій світу

    Збройні сили України вперше увійшли до топ-15 найсильніших армій світу.…

    Наверх