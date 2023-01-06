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Россияне продолжают мероприятия по мобилизации, чтобы поддерживать наступление, — Генштаб

Сегодня 20:30
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Российская Федерация продолжает меры по мобилизации. Это необходимо врагу для поддержания наступления и восполнения своих потерь.

Новости Днепра про Россияне продолжают мероприятия по мобилизации, чтобы поддерживать наступление, - ГенштабВ течение суток россияне нанесли:

  • 1 ракетный удар;
  • 12 ударов из РСЗО, в том же числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Днепропетровской областей.

Чтобы поддерживать свой наступательный потенциал, россияне продолжают мероприятия по мобилизации.

«Основные усилия противник сосредоточивает на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведет наступательные действия на Бахмутском и безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На других — обороняется», — пишет пресс-служба.

  • на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено;
  • на Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Стрелечья, Красное, Амбарное, Бугруватка, Гатище, Зеленое и Отрадное в Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях под огневое воздействие врага попали районы 19 населенных пунктов. Среди них — Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крохмальное, Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва в Луганской области;
  • на Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 15 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении обстреляны Временка, Великая Новоселка, Угледар и Парасковиевка Донецкой области;
  • на Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов. Среди них — Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривное, Щербаки и Степное Запорожской области и Никополь — Днепропетровской;
  • на Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Чернобаевка, Берислав, Золотая Балка и Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

В течение суток наша авиация нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов, однако результаты пока уточняются.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки осуществили огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника», — пишет пресс-служба.

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