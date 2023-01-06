Россияне продолжают мероприятия по мобилизации, чтобы поддерживать наступление, — Генштаб

В течение суток россияне нанесли:
Чтобы поддерживать свой наступательный потенциал, россияне продолжают мероприятия по мобилизации.
«Основные усилия противник сосредоточивает на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведет наступательные действия на Бахмутском и безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На других — обороняется», — пишет пресс-служба.
В течение суток наша авиация нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов, однако результаты пока уточняются.
«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки осуществили огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника», — пишет пресс-служба.
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