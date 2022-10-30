Росіяни під час окупації Харківщини пошкодили найбільший в світі радіотелескоп

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.
Як зазначили в відомстві, під час окупації Харківщини, російські окупанти перебували на території дослідної обсерваторії в Чугуївському районі декілька місяців.
Після того, як ЗСУ повернули контроль над населеним пунктом, виявилося, що вони зруйнували будівлі установи та пошкодили найбільший в світі радіотелескоп.
За словами заступника начальника слідчого відділу Чугуївського райуправління поліції, будівля установи повністю зруйнована та скоріш за все вже не підлягає відновленню. Зазначається, що це найбільший не тільки в Україні, а й в усій Європі радіотелескоп.
Територія займає більше 100 га. Дії окупантів завдали масштабних збитків.
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