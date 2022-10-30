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Россияне во время оккупации Харьковщины повредили самый большой в мире радиотелескоп

Сегодня 12:28
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Во время оккупации Харьковской области россияне уничтожили уникальный радиотелескоп.

Новости Днепра про Россияне во время оккупации Харьковщины повредили самый большой в мире радиотелескоп

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Как отметили в ведомстве, во время оккупации Харьковщины российские оккупанты находились на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе несколько месяцев.

Новости Днепра про Россияне во время оккупации Харьковщины повредили самый большой в мире радиотелескоп

После того, как ВСУ вернули контроль над населенным пунктом, оказалось, что они разрушили здания учреждения и повредили самый большой в мире радиотелескоп.

По словам заместителя начальника следственного отдела Чугуевского райуправления полиции, здание учреждения полностью разрушено и, скорее всего, уже не подлежит восстановлению. Отмечается, что это самый большой не только в Украине, но и во всей Европе радиотелескоп.

Территория занимает более 100 га. Действия кафиров нанесли масштабный ущерб.

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