Блогеру з Дніпра, який плювався в патрульних, винесли вирок

Дніпровського блогера, який відомий тим, що плювався у патрульних в Харкові, засудили.

Мова йде про одіозного блогера Віталія Санжакова, або більш відомого за ніком Vitos Dnepr, який ще зимою 2021 року втрапив в скандал, коли обплював патрульних у Харкові.

Віталій називає себе борцем зі свавіллям правоохоронців, однак запам’ятався блогер тим, що плюнув у патрульного, який цілком законно виконував свої службові обов’язки.

Днями Київський районний суд Харкова визнав 41-річного блогера з Дніпра винним у факті погрози насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та засудив його до двох років позбавлення волі.

Поки що вирок не набув законно сили, позаяк обвинувачений має право на його оскарження в апеляційному суді.

Як нагадали в прокуратурі, конфлікт між поліцією та автоблогерами стався ще 5 грудня 2021 року. Тоді поліція зупинила автівку через відсутність на ній номерів. На підмогу до товариша приїхали інші “інфлюенсери”, серед яких був і Vitos Dnepr.

Блогери почали поводитись зухвало, розмовляли на підвищених тонах. Віталій Санжаков тоді почав світити правоохоронцю в обличчя прожектором, який той просив прибрати.

Після цього Віталій плюнув в обличчя патрульному і запитав, як у такому випадку може відповісти сам правоохоронець. У прокуратурі зауважили, що такими діями блогер провокував правоохоронця до застосування сили.

Своєї провини у суді “Вітос” так і не визнав. Попереду ще оскарження вироку, але скоріш за все, блогеру таки доведеться сидіти у в’язниці.

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