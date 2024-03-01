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Блогеру з Дніпра, який плювався в патрульних, винесли вирок

Сьогодні 13:49
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Дніпровського блогера, який відомий тим, що плювався у патрульних в Харкові, засудили.

Новости Днепра про Блогеру з Дніпра, який плювався в патрульних, винесли вирок

Мова йде про одіозного блогера Віталія Санжакова, або більш відомого за ніком Vitos Dnepr, який ще зимою 2021 року втрапив в скандал, коли обплював патрульних у Харкові. 

Віталій називає себе борцем зі свавіллям правоохоронців, однак запам’ятався блогер тим, що плюнув у патрульного, який цілком законно виконував свої службові обов’язки. 

Днями Київський районний суд Харкова визнав 41-річного блогера з Дніпра винним у факті погрози насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та засудив його до двох років позбавлення волі. 

Поки що вирок не набув законно сили, позаяк обвинувачений має право на його оскарження в апеляційному суді. 

Як нагадали в прокуратурі, конфлікт між поліцією та автоблогерами стався ще 5 грудня 2021 року. Тоді поліція зупинила автівку через відсутність на ній номерів. На підмогу до товариша приїхали інші “інфлюенсери”, серед яких був і Vitos Dnepr.

Блогери почали поводитись зухвало, розмовляли на підвищених тонах. Віталій Санжаков тоді почав світити правоохоронцю в обличчя прожектором, який той просив прибрати.

Після цього Віталій плюнув в обличчя патрульному і запитав, як у такому випадку може відповісти сам правоохоронець. У прокуратурі зауважили, що такими діями блогер провокував правоохоронця до застосування сили. 

Своєї провини у суді “Вітос” так і не визнав. Попереду ще оскарження вироку, але скоріш за все, блогеру таки доведеться сидіти у в’язниці. 

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Новости Днепра про Блогеру з Дніпра, який плювався в патрульних, винесли вирокУкраїнська

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