Росіяни намагаються наступати на Донбасі, – Генштаб

Російські військові ведуть наступальні дії на Донбасі, а також обороняються на Херсонському, Запорізькому та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби окупанти завдали восьми авіаційних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ. При цьому загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури зберігається на всій території України.

Основні зусилля загарбники зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області у межах адмінкордону. Вони ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Росіяни також безуспішно намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняються.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає. Ознак формування наступальних угруповань ворога не фіксується. При цьому противник обстрілює позиції українських військ та цивільні об’єкти вздовж усієї лінії зіткнення.

На Слобожанському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Устинівки та Фиголівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове у Харківській області та Новоселівське і Стельмахівка в Луганській області.

На Лиманському напрямку обстріли фіксувалися у Макіївці, Площанці, Кузьминому та Діброві Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк у Донецькій області.

На Авдіївському напрямку під вогонь противника потрапили Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку росіяни обстріляли Микільське, Вугледар і Пречистівку у Донецькій області.

На Запорізькому напрямку під вогонь артилерії потрапили райони населених пунктів Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове у Запорізькій області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують терор проти мирного населення. Від артилерійських атак постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни у Чорнобаївці та Херсоні.

Генштаб також повідомляє, що українська авіація протягом 5 січня завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Водночас наші бійці збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки росіян.

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