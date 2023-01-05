Россияне пытаются наступать на Донбассе, — Генштаб

В течение суток оккупанты нанесли восемь авиационных ударов и совершили более 10 обстрелов с РСЗО. При этом угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры сохраняется по всей территории Украины.
Основные усилия захватчики сосредотачивают на попытках полного захвата Донецкой области. Они ведут наступательные действия в Бахмутском и Лиманском направлениях.
Россияне также безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в Купянском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском — обороняются.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет. Признаков формирования наступательных группировок врага не фиксируется. При этом противник обстреливает позиции украинских войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения.
На Слобожанском направлении под вражеский огонь попали районы Старицы, Огурцового, Волчанска, Устиновки и Фиголовки Харьковской области.
На Купянском направлении огневому воздействию подверглись Двуречная, Ольшана, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении обстрелы фиксировались в Макеевке, Площадке, Кузьмино и Диброве Луганской области.
На Бахмутском направлении враг обстрелял Спорное, Берестово, Белогоровку, Веселое, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Северное, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.
В Авдеевском направлении под огонь противника попали Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
В Новопавловском направлении россияне обстреляли Никольское, Угледар и Пречистовку в Донецкой области.
В Запорожском направлении под огонь артиллерии попали районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
На Херсонском направлении оккупанты продолжают террор против мирного населения. От артиллерийских атак пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане в Чернобаевке и Херсоне.
Генштаб также сообщает, что украинская авиация в течение 5 января нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
В то же время наши бойцы сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Подразделения же ракетных войск и артиллерии сил обороны произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники россиян.
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