Робота громадського транспорту у Дніпрі 24 січня: плануйте маршрут

У Дніпрі зупинено роботу маршрутів електротранспорту.

Від 24 січня і до 26 січня включно примусово зупинено роботу маршрутів електротранспорту через відключення тягових підстанцій.

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