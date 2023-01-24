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Робота громадського транспорту у Дніпрі 24 січня: плануйте маршрут

Сьогодні 08:30
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У Дніпрі зупинено роботу маршрутів електротранспорту.

Новости Днепра про Робота громадського транспорту у Дніпрі 24 січня: плануйте маршрут

Від 24 січня і до 26 січня включно примусово зупинено роботу маршрутів електротранспорту через відключення тягових підстанцій.

Новости Днепра про Робота громадського транспорту у Дніпрі 24 січня: плануйте маршрутУкраїнська Новости Днепра про Робота громадського транспорту у Дніпрі 24 січня: плануйте маршрутРусский

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