Робота громадського транспорту у Дніпрі 24 січня: плануйте маршрут

Від 24 січня і до 26 січня включно примусово зупинено роботу маршрутів електротранспорту через відключення тягових підстанцій.
Сьогодні у Дніпрі працює 90 автобусних маршрутів загальною кількістю 832 автобуси. З них 172 автобуси великої місткості.
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