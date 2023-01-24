Работа общественного транспорта в Днепре 24 января: планируйте маршрут

С 24 января и по 26 января включительно принудительно остановлена работа маршрутов электротранспорта из-за отключения тяговых подстанций.
Сегодня в Днепре работает 90 автобусных маршрутов общим количеством 832 автобусов. Из них 172 автобуса большой вместимости.
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