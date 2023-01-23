У Кривому Розі прийомні батьки розчленували, спалили та втопили останки тіла дитини: вирок Верховного Суду

Жінка проведе за ґратами сім років, чоловік - шість.

Улітку 2017 року Тетяна та Юрій Кудрявцеві розчленили, спалили та втопили рештки тіла своєї шестирічної прийомної доньки Аміни Менго. Спочатку пара стверджувала, що дівчинка загубилася, але правоохоронці встановили всі обставини.

За наругу над тілом дитини та неправдиві свідчення про її смерть чоловіка та жінку планували ув’язнити на термін до десяти років. Рідна бабуся Аміни мала отримати грошову компенсацію у розмірі 1 000 000 гривень.

Пара не визнала свою провину та подала апеляцію. Термін покарання зменшили до шести для Юрія та семи – Тетяни. Розмір компенсації зменшили до 500 000 гривень. Але і на цей раз обидва не визнали своєї провини.

Справу остаточно розглядали у Верховному суді. Рішення вже ухвалили. Тетяну та Юрія Кудрявцевих визнали винними та призначили покарання у вигляді семи років ув’язнення для неї та шести – для нього.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

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