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  • Реабілітаційний центр “Шлях до здоров’я”: де у Дніпрі військові та цивільні можуть пройти безкоштовну реабілітацію

Реабілітаційний центр “Шлях до здоров’я”: де у Дніпрі військові та цивільні можуть пройти безкоштовну реабілітацію

Сьогодні 15:07
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На жаль, через бойові дії багато українців - як серед цивільних, так і серед військовослужбовців - отримують поранення, після яких необхідно проходити реабілітацію.

Новости Днепра про Реабілітаційний центр

У Дніпрі є місце, де військові та цивільні можуть безкоштовно відновити своє здоров’я. Це приватний Центр фізичної та психологічної реабілітації “Шлях до здоров’я”.

Він відкрив свої двері вже під час воєнних дій в Україні 1 серпня 2022 року. Станом на квітень 2023 року персонал центру провів комплексну реабілітацію більш ніж 100 військовим та понад 20 цивільним особам з важкими пораненнями та травмами.

Новости Днепра про Реабілітаційний центр

Новости Днепра про Реабілітаційний центр

Новости Днепра про Реабілітаційний центр

“Шлях до здоров’я” – це єдиний приватний центр реабілітації в Україні, який має вузьку спеціалізацію на відновленні після воєнних травм та поранень, таких як:

  • Мінно-вибухові травми;
  • Осколкові та вогнепальні поранення;
  • Важкі контузії;
  • Інсульти;
  • Черепно-мозкові травми (зокрема осколкові та вогнепальні поранення в голову);
  • Травми опорно-рухового апарату будь-якого ступеня важкості;
  • Ампутації кінцівок;
  • Посттравматичний стресовий розлад;
  • Тривожний розлад тощо.

Новости Днепра про Реабілітаційний центр

Новости Днепра про Реабілітаційний центр

У відновленні пацієнтів спеціалісти центру використовують комплексний мультидисциплінарний підхід, сучасні та ефективні методи фізичної та психологічної реабілітації:

  • Фізична терапія;
  • Ерготерапія;
  • Апаратна фізична терапія;
  • Масаж;
  • Кінезіологія;
  • Голкорефлексотерапія;
  • Консультації психолога;
  • Індивідуальна психотерапія;
  • Групова психотерапія;
  • Онлайн-консультування.

Новости Днепра про Реабілітаційний центр

Новости Днепра про Реабілітаційний центр

Новости Днепра про Реабілітаційний центр

Зазначимо, для більш ніж 90% постраждалих від війни послуги центру є безкоштовними завдяки співпраці з Благодійним фондом “Шлях до здоров’я”. Принцип співпраці центру реабілітації та благодійного фонду полягає у залученні коштів фондом на реабілітацію постраждалих від війни, завдяки чому центр має змогу приймати постійно зростаючий потік пацієнтів, які потребують вчасної та кваліфікованої допомоги.

Новости Днепра про Реабілітаційний центр

Новости Днепра про Реабілітаційний центр

Крім того, центр реабілітації спільно з київською IT-компанією ADVIN розробляють занурення у віртуальну реальність для роботи з фантомними болями у пацієнтів з ампутаціями кінцівок. Наразі занурення вже готове та проходить етап тестування та збору зворотнього зв’язку від пацієнтів з ампутаціями задля подальшого наукового обґрунтування нової реабілітаційної методики.

Новости Днепра про Реабілітаційний центр

Новости Днепра про Реабілітаційний центр

Ознайомитися з роботою Центру можна на сайті або через сторінки у соцмережах: Facebook, Instagram або TikTok.

Дбайте про здоров’я своє та своїх рідних!

м. Дніпро, вул. Героїв України (колишня Теплична), 27С. Waytohealth.com.ua

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