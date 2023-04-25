Реабілітаційний центр “Шлях до здоров’я”: де у Дніпрі військові та цивільні можуть пройти безкоштовну реабілітацію

На жаль, через бойові дії багато українців - як серед цивільних, так і серед військовослужбовців - отримують поранення, після яких необхідно проходити реабілітацію.

У Дніпрі є місце, де військові та цивільні можуть безкоштовно відновити своє здоров’я. Це приватний Центр фізичної та психологічної реабілітації “Шлях до здоров’я”.

Він відкрив свої двері вже під час воєнних дій в Україні 1 серпня 2022 року. Станом на квітень 2023 року персонал центру провів комплексну реабілітацію більш ніж 100 військовим та понад 20 цивільним особам з важкими пораненнями та травмами.

“Шлях до здоров’я” – це єдиний приватний центр реабілітації в Україні, який має вузьку спеціалізацію на відновленні після воєнних травм та поранень, таких як:

Мінно-вибухові травми;

Осколкові та вогнепальні поранення;

Важкі контузії;

Інсульти;

Черепно-мозкові травми (зокрема осколкові та вогнепальні поранення в голову);

Травми опорно-рухового апарату будь-якого ступеня важкості;

Ампутації кінцівок;

Посттравматичний стресовий розлад;

Тривожний розлад тощо.

У відновленні пацієнтів спеціалісти центру використовують комплексний мультидисциплінарний підхід, сучасні та ефективні методи фізичної та психологічної реабілітації:

Фізична терапія;

Ерготерапія;

Апаратна фізична терапія;

Масаж;

Кінезіологія;

Голкорефлексотерапія;

Консультації психолога;

Індивідуальна психотерапія;

Групова психотерапія;

Онлайн-консультування.

Зазначимо, для більш ніж 90% постраждалих від війни послуги центру є безкоштовними завдяки співпраці з Благодійним фондом “Шлях до здоров’я”. Принцип співпраці центру реабілітації та благодійного фонду полягає у залученні коштів фондом на реабілітацію постраждалих від війни, завдяки чому центр має змогу приймати постійно зростаючий потік пацієнтів, які потребують вчасної та кваліфікованої допомоги.

Крім того, центр реабілітації спільно з київською IT-компанією ADVIN розробляють занурення у віртуальну реальність для роботи з фантомними болями у пацієнтів з ампутаціями кінцівок. Наразі занурення вже готове та проходить етап тестування та збору зворотнього зв’язку від пацієнтів з ампутаціями задля подальшого наукового обґрунтування нової реабілітаційної методики.

Ознайомитися з роботою Центру можна на сайті або через сторінки у соцмережах: Facebook, Instagram або TikTok.

Дбайте про здоров’я своє та своїх рідних!

м. Дніпро, вул. Героїв України (колишня Теплична), 27С. Waytohealth.com.ua

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