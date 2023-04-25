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  • Черевна порожнина заповнилася рідною: у Дніпрі допомоги потребує собака, яку кинули на дачах

Черевна порожнина заповнилася рідною: у Дніпрі допомоги потребує собака, яку кинули на дачах

Сьогодні 14:12
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У Дніпрі рятують собаку Шанталь, в якої збирається рідина в животі.

Новости Днепра про Черевна порожнина заповнилася рідною: у Дніпрі допомоги потребує собака, яку кинули на дачах

Про це розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик. 

За словами Ольги, у міні-притулку намагаються врятували хвору собаку. Безпритульну тварину знайшли на дачах, де її ймовірно, кинули попередні власники. Чотирилапа голодувала, тому сильно схудла. Втім, це не єдина проблема бідолашної Шанталь. 

У тварини набирається рідина в черевній порожнині. У клініці, куди відвезли собаку волонтери, їй відкачали понад 7 літрів рідини. Ветеринари припускають, що асцит виник внаслідок запального процесу або онкологічного захворювання. Щоб з’ясувати на що саме хворіє собака, необхідно зробити ряд аналізів, досліджень та звернутися до вузькопрофільних фахівців. 

Звичайно, на діагностику та тести потрібні кошти. Якщо підтвердиться версія з онко-захворюванням, то собаку чекає дороговартісна хіміотерапія. 

За попередніми підрахунками, потрібно зібрати більше 10 тисяч гривень. Якщо ви можете допомогти Шанталь, то кошти можна перерахувати за реквізитами нижче. 
 

Новости Днепра про Черевна порожнина заповнилася рідною: у Дніпрі допомоги потребує собака, яку кинули на дачах

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для собаки Шанталь”

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Новости Днепра про Черевна порожнина заповнилася рідною: у Дніпрі допомоги потребує собака, яку кинули на дачахУкраїнська

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