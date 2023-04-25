Черевна порожнина заповнилася рідною: у Дніпрі допомоги потребує собака, яку кинули на дачах

Про це розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик.
За словами Ольги, у міні-притулку намагаються врятували хвору собаку. Безпритульну тварину знайшли на дачах, де її ймовірно, кинули попередні власники. Чотирилапа голодувала, тому сильно схудла. Втім, це не єдина проблема бідолашної Шанталь.
У тварини набирається рідина в черевній порожнині. У клініці, куди відвезли собаку волонтери, їй відкачали понад 7 літрів рідини. Ветеринари припускають, що асцит виник внаслідок запального процесу або онкологічного захворювання. Щоб з’ясувати на що саме хворіє собака, необхідно зробити ряд аналізів, досліджень та звернутися до вузькопрофільних фахівців.
Звичайно, на діагностику та тести потрібні кошти. Якщо підтвердиться версія з онко-захворюванням, то собаку чекає дороговартісна хіміотерапія.
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