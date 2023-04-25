Черевна порожнина заповнилася рідною: у Дніпрі допомоги потребує собака, яку кинули на дачах

У Дніпрі рятують собаку Шанталь, в якої збирається рідина в животі.

Про це розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик.

За словами Ольги, у міні-притулку намагаються врятували хвору собаку. Безпритульну тварину знайшли на дачах, де її ймовірно, кинули попередні власники. Чотирилапа голодувала, тому сильно схудла. Втім, це не єдина проблема бідолашної Шанталь.

У тварини набирається рідина в черевній порожнині. У клініці, куди відвезли собаку волонтери, їй відкачали понад 7 літрів рідини. Ветеринари припускають, що асцит виник внаслідок запального процесу або онкологічного захворювання. Щоб з’ясувати на що саме хворіє собака, необхідно зробити ряд аналізів, досліджень та звернутися до вузькопрофільних фахівців.

Звичайно, на діагностику та тести потрібні кошти. Якщо підтвердиться версія з онко-захворюванням, то собаку чекає дороговартісна хіміотерапія.

За попередніми підрахунками, потрібно зібрати більше 10 тисяч гривень. Якщо ви можете допомогти Шанталь, то кошти можна перерахувати за реквізитами нижче.

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення “Благодійна допомога для собаки Шанталь”

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