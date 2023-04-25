Реабилитационный центр «Шлях до здоров’я»: где в Днепре военные и гражданские могут пройти бесплатную реабилитацию

В Днепре есть место, где военные и гражданские могут бесплатно восстановить свое здоровье. Это частный Центр физической и психологической реабилитации “Шлях до здоров’я”.
Он открыл свои двери уже во время военных действий в Украине 1 августа 2022 года. По состоянию на апрель 2023 года персонал центра провел комплексную реабилитацию более 100 военным и более 20 гражданским с тяжелыми ранениями и травмами.
“Шлях до здоров’я” – это единственный частный центр реабилитации в Украине, который имеет узкую специализацию на восстановлении послевоенных травм и ранений, таких как:
В восстановлении пациентов специалисты центра используют комплексный мультидисциплинарный подход, современные и эффективные методы физической и психологической реабилитации:
Отметим, для более чем 90% пострадавших от войны услуги центра бесплатные благодаря сотрудничеству с Благотворительным фондом “Шлях до здоров’я”. Принцип сотрудничества центра реабилитации и благотворительного фонда заключается в привлечении средств фондом на реабилитацию пострадавших от войны, благодаря чему центр может принимать постоянно растущий поток пациентов, нуждающихся в своевременной и квалифицированной помощи.
Кроме того, центр реабилитации совместно с киевской IT-компанией ADVIN разрабатывают погружение в виртуальную реальность для работы с фантомными болями у пациентов с ампутациями конечностей. Погружение уже готово и проходит этап тестирования и сбора обратной связи от пациентов с ампутациями для дальнейшего научного обоснования новой реабилитационной методики.
Ознакомиться с работой Центра можно на сайте или через страницы в соцсетях: Facebook, Instagram или TikTok.
Заботьтесь о здоровье своем и своих родных!
г. Днепр, ул. Героев Украины (бывшая Тепличная), 27С. Waytohealth.com.ua
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