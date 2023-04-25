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  • Реабилитационный центр «Шлях до здоров’я»: где в Днепре военные и гражданские могут пройти бесплатную реабилитацию

Реабилитационный центр «Шлях до здоров’я»: где в Днепре военные и гражданские могут пройти бесплатную реабилитацию

Сегодня 15:07
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К сожалению, из-за боевых действий многие украинцы – как среди гражданских, так и среди военнослужащих – получают ранения, после которых необходимо проходить реабилитацию.

Новости Днепра про Реабилитационный центр

В Днепре есть место, где военные и гражданские могут бесплатно восстановить свое здоровье. Это частный Центр физической и психологической реабилитации “Шлях до здоров’я”.

Он открыл свои двери уже во время военных действий в Украине 1 августа 2022 года. По состоянию на апрель 2023 года персонал центра провел комплексную реабилитацию более 100 военным и более 20 гражданским с тяжелыми ранениями и травмами.

Новости Днепра про Реабилитационный центр

Новости Днепра про Реабилитационный центр

Новости Днепра про Реабилитационный центр

“Шлях до здоров’я” – это единственный частный центр реабилитации в Украине, который имеет узкую специализацию на восстановлении послевоенных травм и ранений, таких как: 

  • Минно-взрывные травмы;
  • Осколочные и огнестрельные ранения;
  • Тяжелые контузии;
  • Инсульты;
  • Черепно-мозговые травмы (в том числе осколочные и огнестрельные ранения в голову);
  • Травмы опорно-двигательного аппарата любой степени тяжести;
  • Ампутации конечностей;
  • Посттравматическое стрессовое расстройство;
  • Тревожное расстройство и т.д.

Новости Днепра про Реабилитационный центр

Новости Днепра про Реабилитационный центр

В восстановлении пациентов специалисты центра используют комплексный мультидисциплинарный подход, современные и эффективные методы физической и психологической реабилитации:

  • Физическая терапия;
  • Эрготерапия;
  • Аппаратная физическая терапия;
  • Массаж;
  • Кинезиология;
  • Иглорефлексотерапия;
  • Консультации психолога;
  • Индивидуальная психотерапия;
  • Групповая психотерапия;
  • Онлайн-консультирование.

Новости Днепра про Реабилитационный центр

Новости Днепра про Реабилитационный центр

Новости Днепра про Реабилитационный центр

Отметим, для более чем 90% пострадавших от войны услуги центра бесплатные благодаря сотрудничеству с Благотворительным фондом “Шлях до здоров’я”. Принцип сотрудничества центра реабилитации и благотворительного фонда заключается в привлечении средств фондом на реабилитацию пострадавших от войны, благодаря чему центр может принимать постоянно растущий поток пациентов, нуждающихся в своевременной и квалифицированной помощи.

Новости Днепра про Реабилитационный центр

Новости Днепра про Реабилитационный центр

Кроме того, центр реабилитации совместно с киевской IT-компанией ADVIN разрабатывают погружение в виртуальную реальность для работы с фантомными болями у пациентов с ампутациями конечностей. Погружение уже готово и проходит этап тестирования и сбора обратной связи от пациентов с ампутациями для дальнейшего научного обоснования новой реабилитационной методики.

Новости Днепра про Реабилитационный центр

Новости Днепра про Реабилитационный центр

Ознакомиться с работой Центра можно на сайте или через страницы в соцсетях: Facebook, Instagram или TikTok.

Заботьтесь о здоровье своем и своих родных!

г. Днепр, ул. Героев Украины (бывшая Тепличная), 27С. Waytohealth.com.ua

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