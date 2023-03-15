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  • Раніше виступав як драг-квін: танцюючий безхатько на Європейські площі в Дніпрі розчулив мережу (ВІДЕО)

Раніше виступав як драг-квін: танцюючий безхатько на Європейські площі в Дніпрі розчулив мережу (ВІДЕО)

Сьогодні 14:23
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Мешканців Дніпра розчулив безхатько, який танцює на Європейській площі.

Новости Днепра про Раніше виступав як драг-квін: танцюючий безхатько на Європейські площі в Дніпрі розчулив мережу (ВІДЕО)

Дніпряни, які часто бувають на Європейській площі, могли бачити чоловіка, який танцює під музику. Ба більше, у мережі відео з ним набирають мільйони переглядів. Зокрема, один із тіктоків подивилося більше трьох мільйонів людей, а ще 300 тисяч користувачів залишили свої лайки. 

Чоловік розчулив своїми танцями користувачів тіктоку. Вони кажуть, що безхатько пристойно рухається та відчуває ритм, а також що він дійсно талановитий та заслуговує на повагу, а не на насмішки.

Новости Днепра про Раніше виступав як драг-квін: танцюючий безхатько на Європейські площі в Дніпрі розчулив мережу (ВІДЕО)

Відео з безхатьком опублікувала дніпрянка з ніком yasmina. Вона ж розповіла, що чоловік приємний в спілкуванні, не п’є та має гарно поставлений голос. 

Як виявилося, його звати Артем і він родом із Запоріжжя. Раніше він був актором. Чоловік розповів, що його підставили близькі люди, через що він залишився без даху над головою. За однією із версій, він прожив зі своїм коханим більше десяти років, але той помер і його родичі вигнали Артема на вулицю.

Новости Днепра про Раніше виступав як драг-квін: танцюючий безхатько на Європейські площі в Дніпрі розчулив мережу (ВІДЕО)

На відео відреагувала співачка КОLА, під пісню якої рухався чоловік, а він в свою чергу подякував артистці. 

Новости Днепра про Раніше виступав як драг-квін: танцюючий безхатько на Європейські площі в Дніпрі розчулив мережу (ВІДЕО)

У коментарях зазначили, що він був драг-квін і дійсно в гуглі залишилися його фото в яскравих образах.

Новости Днепра про Раніше виступав як драг-квін: танцюючий безхатько на Європейські площі в Дніпрі розчулив мережу (ВІДЕО)

А ось ті самі вірусні відео. Якщо вас зачепила історія чоловіка, то дізнатися яка допомога йому потрібна можна ТУТ.

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Новости Днепра про Раніше виступав як драг-квін: танцюючий безхатько на Європейські площі в Дніпрі розчулив мережу (ВІДЕО)Українська

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