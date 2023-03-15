Раніше виступав як драг-квін: танцюючий безхатько на Європейські площі в Дніпрі розчулив мережу (ВІДЕО)

Мешканців Дніпра розчулив безхатько, який танцює на Європейській площі.

Дніпряни, які часто бувають на Європейській площі, могли бачити чоловіка, який танцює під музику. Ба більше, у мережі відео з ним набирають мільйони переглядів. Зокрема, один із тіктоків подивилося більше трьох мільйонів людей, а ще 300 тисяч користувачів залишили свої лайки.

Чоловік розчулив своїми танцями користувачів тіктоку. Вони кажуть, що безхатько пристойно рухається та відчуває ритм, а також що він дійсно талановитий та заслуговує на повагу, а не на насмішки.

Відео з безхатьком опублікувала дніпрянка з ніком yasmina. Вона ж розповіла, що чоловік приємний в спілкуванні, не п’є та має гарно поставлений голос.

Як виявилося, його звати Артем і він родом із Запоріжжя. Раніше він був актором. Чоловік розповів, що його підставили близькі люди, через що він залишився без даху над головою. За однією із версій, він прожив зі своїм коханим більше десяти років, але той помер і його родичі вигнали Артема на вулицю.

На відео відреагувала співачка КОLА, під пісню якої рухався чоловік, а він в свою чергу подякував артистці.

У коментарях зазначили, що він був драг-квін і дійсно в гуглі залишилися його фото в яскравих образах.

А ось ті самі вірусні відео. Якщо вас зачепила історія чоловіка, то дізнатися яка допомога йому потрібна можна ТУТ.

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