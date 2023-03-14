Хибна транслітерація: чи дійсний закордонний паспорт та чи потрібно його міняти

Міграційники пояснили, чи треба міняти закордонний паспорт, якщо в нього інша транслітерація.

Днями в Україні заявили про проблеми із закордонними паспортами через зміни в транслітерації.

У Держміграційній службі повідомили, що в лютому 2023 оновили системне забезпечення в системі, де оформлюють біометричні паспорти. Через це, у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ.

Тобто, якщо ви спочатку зробили ID-картку, а потім закордонний паспорт, то дійсним вважається лише він.

Через це частину паспортів визнали недійсними, а українці почали штурмувати держоргани, щоб замінити документи.

Втім, поки що відбій тривоги та викидати закордонний паспорт, якщо там інша транслітерація, не треба. Як повідомили в міграційній службі такі документи будуть дійсні до закінчення терміну дії або до звернення за обміном.

До якого часу будуть дійсними закордонні паспорти, у яких різна транслітерація написання прізвища або імені з ID-картою?

На сьогодні паспорти, транслітерація прізвищ та імен у яких не збігається з отриманою пізніше ID-картою, є чинними до закінчення строку їх дії. Такі документи будуть визнаватися недійсними або змінюватися лише за особистим зверненням особи за отриманням або обміном паспорта.

Як можна перевірити чи дійсний мій паспорт?

Усі охочі можуть перевірити стан дійсності документів на сайті Державної міграційної служби України. Для цього створений окремий електронний сервіс, який дозволяє це зробити швидко та зручно.

Перевірити, чи дійсні документи, можна на сайті ДМС за посиланням

Коли треба змінювати ID-картки або закордонний паспорт?

зміна інформації у паспорті (прізвища, імені, по батькові, дати народження, у тому числі написання латинськими літерами імені та прізвища у паспортних документах);

виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта;

закінчення строку дії паспорта;

непридатність паспорта для подальшого використання – до прикладу якщо він сильно пошкоджений чи порваний.

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