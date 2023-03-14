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Схожі на ягоди: на Дніпропетровщині помітили дивакуваті їстівні гриби

Сьогодні 16:47
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Зазначається, що смак у такого гриба - на любителя.

Новости Днепра про Схожі на ягоди: на Дніпропетровщині помітили дивакуваті їстівні гриби

На Криворіжжі місцеві мешканці знайшли саркосцифу. Це своєрідні сумчасті гриби, які мають яскраве забарвлення, маленький розмір та незвичайну форму. Тому вони приваблюють погляд серед сірого лісу, наче це не гриби, а червоні ягоди.

Про це повідомляють у Telegram-каналі “Мій Дніпро”.

Такі гриби ростуть біля Макортівського водосховища. Вони їстівні, але не надто вже смачні. 

Додамо: цей гриб має ще й таку казкову назву як Червона ельфова чаша. Він плодоносить групами і з’являється в кінці лютого. Росте на сухих гілках, корінні дерев, сушняку, покритому ґрунтом або опалим листям. Може селитися й на залишках деревини, що вкрилася мохом. Його улюбленими породами є дуб, липа, клен, береза та верба.

Новости Днепра про Схожі на ягоди: на Дніпропетровщині помітили дивакуваті їстівні гриби

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Новости Днепра про Схожі на ягоди: на Дніпропетровщині помітили дивакуваті їстівні грибиУкраїнська

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