Схожі на ягоди: на Дніпропетровщині помітили дивакуваті їстівні гриби

Зазначається, що смак у такого гриба - на любителя.

На Криворіжжі місцеві мешканці знайшли саркосцифу. Це своєрідні сумчасті гриби, які мають яскраве забарвлення, маленький розмір та незвичайну форму. Тому вони приваблюють погляд серед сірого лісу, наче це не гриби, а червоні ягоди.

Про це повідомляють у Telegram-каналі “Мій Дніпро”.

Такі гриби ростуть біля Макортівського водосховища. Вони їстівні, але не надто вже смачні.

Додамо: цей гриб має ще й таку казкову назву як Червона ельфова чаша. Він плодоносить групами і з’являється в кінці лютого. Росте на сухих гілках, корінні дерев, сушняку, покритому ґрунтом або опалим листям. Може селитися й на залишках деревини, що вкрилася мохом. Його улюбленими породами є дуб, липа, клен, береза та верба.

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