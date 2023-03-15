Ранее выступал как драг-квин: танцующий бездомный на Европейские площади в Днепре растрогал сеть (ВИДЕО)

Днепряне, которые часто бывают на Европейской площади, могли видеть мужчину, который танцует под музыку. Более того, в сети видео с ним набирают миллионы просмотров. В частности, один из тикток посмотрело более трех миллионов человек, а еще 300 тысяч пользователей оставили свои лайки.
Мужчина растрогал своими танцами пользователей тиктока. Они говорят, что бездомный прилично двигается и чувствует ритм, а также что он действительно талантлив и заслуживает уважения, а не насмешки.
Видео с бездомным опубликовала днепрянка с ником yasmina. Она рассказала, что мужчина приятный в общении, не пьет и имеет хорошо поставленный голос.
Как оказалось, его зовут Артем и он родом из Запорожья. Раньше он был актером. Мужчина рассказал, что его подставили близкие люди, из-за чего он остался без крыши над головой. По одной из версий, он прожил со своим любимым больше десяти лет, но тот скончался и его родственники выгнали Артема на улицу.
На видео отреагировала певица КОLА, под песню которой двигался мужчина, а он в свою очередь поблагодарил артистку.
В комментариях отметили, что он был драг-квино и действительно в гугле остались его фото в ярких образах.
А вот те самые вирусные видео. Если вас тоже растрогала история мужчины, то узнать какая помощь ему нужна можно ТУТ.
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