Рада офіційно змінила дати деяких державних свят, але є нюанс

Рада підтримала перенесення трьох державних свят.

14 липня Верховна Рада проголосувала за перенесення трьох державних свят. Мова йде про Різдво, День Української Державності та День захисників та захисниць.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, таким чином в Україні відмовляються від російської спадщини. Раніше ПЦУ оголосила про перехід на новоюліанський календар, тому такі церковні свята як Різдво чи Покрова тепер святкуватимуть в інші дати.

Нові дати свят

Згідно з рішенням Верховної ради тепер:

25 грудня це Різдво Христове замість 7 січня;

15 липня – День Української Державності – замість 28 липня. У цей день вшановують пам’ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого;

1 жовтня – День захисників і захисниць України – замість 14 жовтня. Пов’язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Проте, як зазначили в Раді, ці нововведення почнуть діяти тільки з 1 вересня. Тож День Української Державності ще відсвяткують 28 липня.

Зауважимо, що раніше президент запропонував перенести деякі державні свята на нові дати. Зокрема, залишити один вихідний на Різдво. Тож 7 січня відтепер робочий день.

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