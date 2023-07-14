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Рада офіційно змінила дати деяких державних свят, але є нюанс

Сьогодні 12:36
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Рада підтримала перенесення трьох державних свят.

Новости Днепра про Рада офіційно змінила дати деяких державних свят, але є нюанс

14 липня Верховна Рада проголосувала за перенесення трьох державних свят. Мова йде про Різдво, День Української Державності та День захисників та захисниць. 

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, таким чином в Україні відмовляються від російської спадщини. Раніше ПЦУ оголосила про перехід на новоюліанський календар, тому такі церковні свята як Різдво чи Покрова тепер святкуватимуть в інші дати. 

Нові дати свят

Згідно з рішенням Верховної ради тепер:

  • 25 грудня це Різдво Христове замість 7 січня;
  • 15 липня – День Української Державності – замість 28 липня. У цей день вшановують пам’ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого;
  • 1 жовтня – День захисників і захисниць України – замість 14 жовтня. Пов’язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці. 

Проте, як зазначили в Раді, ці нововведення почнуть діяти тільки з 1 вересня. Тож День Української Державності ще відсвяткують 28 липня. 

Зауважимо, що раніше президент запропонував перенести деякі державні свята на нові дати. Зокрема, залишити один вихідний на Різдво. Тож 7 січня відтепер робочий день. 

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Новости Днепра про Рада офіційно змінила дати деяких державних свят, але є нюансУкраїнська

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