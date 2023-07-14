Рада офіційно змінила дати деяких державних свят, але є нюанс

14 липня Верховна Рада проголосувала за перенесення трьох державних свят. Мова йде про Різдво, День Української Державності та День захисників та захисниць.
Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, таким чином в Україні відмовляються від російської спадщини. Раніше ПЦУ оголосила про перехід на новоюліанський календар, тому такі церковні свята як Різдво чи Покрова тепер святкуватимуть в інші дати.
Згідно з рішенням Верховної ради тепер:
Проте, як зазначили в Раді, ці нововведення почнуть діяти тільки з 1 вересня. Тож День Української Державності ще відсвяткують 28 липня.
Зауважимо, що раніше президент запропонував перенести деякі державні свята на нові дати. Зокрема, залишити один вихідний на Різдво. Тож 7 січня відтепер робочий день.
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