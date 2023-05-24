ПЦУ перейде на новий календар: коли святкуватимуть Різдво, Миколая, Водохреща та Великдень

ПЦУ перейшла на Новоюліанський календар.

Православна церква України перейде на Новоюліанський календар, через що низка християнських свят зміститься на нові дати. Щоправда, поки що це стосується тільки нерухомих свят. Про це пише BBC.

Коли відбудеться перехід на новий календар

До вересня 2023 року ПЦУ ще дотримуватиметься старого календаря. А ось з 1 вересня перейдуть на новий стиль. Стосуватиметься це нерухомих свят, таких як Різдво чи Миколая, а ось Пасхалію – Великдень, Трійцю та інші залишать за старим стилем.

Зауважимо, що Григоріанський календар – це той, яким користуються католики, а ось Новоюліанський створили православні церкви Європи, які не бажали змінювати дати святкування Великодня, але відмовилися від старого Юліанського та доєдналися до Григоріанського. Ним користуються Константинопольська, Грецька, Румунська, та Польська церкви, які проповідують православ’я.

Тож тепер дати основних свят будуть такими:

Різдво Христове – 25 грудня замість 7 січня.

– 25 грудня замість 7 січня. День святого Миколая – 6 грудня замість 19 грудня.

– 6 грудня замість 19 грудня. Водохреще – 6 січня замість 19 січня.

– 6 січня замість 19 січня. Покрова – 1 жовтня замість 14 жовтня.

Зауважимо, що на Покрову 14 жовтня припадав День захисників та захисниць України, який є офіційним вихідним та збігався з церковним святом. Тепер же вони будуть відзначатися окремо. 1 жовтня буде офіційним робочим днем, а 14 жовтня – вихідним. Але це станеться тільки після війни, адже наразі усі святкові дні скасовані.

Поки що не зрозуміло, чи буде залишатися вихідним 7 січня. Але представники ПЦУ хочуть звернутися до влади з проханням посунути деякі державні свята, які прив’язані до церковних. Тобто 25 грудня і так залишиться вихідним, але 7 січня може стати робочим днем.

Звернемось до влади, щоб узгодити державні свята та церковні. Наприклад, це стосується дня державності на день пам’яті святого Володимира 28 липня, а тепер це буде 15 липня. Це ж стосується Покрови. Будемо просити переносити, – зазначив митрополит Епіфаній.

Подивитися новий календар можна ТУТ.

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