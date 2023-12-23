На Дніпропетровщині засяяли вогні на головній ялинці Слобожанської громади (ВІДЕО)

Сьогодні на головній ялинці Слобожанської громади засяяли вогні.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Обласний“.

На місці створили фотозони, яскраву ілюмінацію та інші розваги для дітей.

Активісти підійшли до справи взагалі досить креативно.

Тут кажуть, це задля того, щоб чарівний дух Різдва відчули , як діти так і дорослі, – сказано у повідомленні.

Комунальні підприємства громади навіть змогли яскраво “затюнінгували” трактор, та причепили йому гірлянди на колеса.

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