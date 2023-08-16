“Путін віддав наказ підірвати ЗАЕС”: що кажуть щодо цього у Центрі стратегічних комунікацій

Сьогодні, 16 серпня, по українських ЗМІ та Telegram-каналах розійшовся «інсайд» про те, що путін нібито віддав наказ підірвати ЗАЕС і навіть призначив дату.
Що не так з цим “інсайдом”, розповіли у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
По-перше, загроза провокацій на ЗАЕС існує від початку її захоплення росіянами – про це неодноразово попереджали у ГУР та органах влади. Якби була якась небезпека – про це вже б повідомили.
По-друге, джерелом цього “інсайду” є один з популярних “опозиційних” тг-каналів у рф, який спеціалізується на публікації конспірологічних теорій. І тому такі канали не можуть бути надійним джерелом інформації. Ба більше – вони можуть адмініструватися спецслужбами рф.
Найімовірніше, ця інформація була поширена для того, щоб створити паніку серед українців.
Довіряйте лише офіційним джерелам інформації та дотримуйтесь інформаційної гігієни, – йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій.
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