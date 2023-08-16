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  • «Путин отдал приказ взорвать ЗАЭС»: что говорят по этому поводу в Центре стратегических коммуникаций

«Путин отдал приказ взорвать ЗАЭС»: что говорят по этому поводу в Центре стратегических коммуникаций

Сегодня 14:53
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Доверяйте только проверенным источникам информации!

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Сегодня, 16 августа, по украинским СМИ и Telegram-каналам разошелся «инсайд» о том, что путин якобы отдал приказ взорвать ЗАЭС и даже назначил дату.

Что не так с этим «инсайдом», рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Во-первых, угроза провокаций на ЗАЭС существует с начала ее захвата россиянами – об этом неоднократно предупреждали в ГУР и органах власти. Если бы была какая-то опасность – об этом уже сообщили бы.

Во-вторых, источником этого «инсайда» является один из популярных «оппозиционных» тг-каналов в рф, специализирующийся на публикации конспирологических теорий. И потому такие каналы не могут быть надежным источником информации. Более того – они могут администрироваться спецслужбами рф.

Скорее всего, эта информация была распространена для того, чтобы создать панику среди украинцев.

Доверяйте только официальным источникам информации и соблюдайте информационную гигиену, – говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций.

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