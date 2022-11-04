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Путін дозволив мобілізацію засуджених за тяжкі злочини: хто вони

Сьогодні 18:45
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Російський диктатор Володимир Путін розширив перелік категорій росіян, які підлягають мобілізації. Тепер на війну можуть набирати громадян, засуджених за деякі тяжкі злочини.

Новости Днепра про Путін дозволив мобілізацію засуджених за тяжкі злочини: хто вони

Путін дозволив призивати на військову службу в рамках мобілізації громадян, які мають незняту чи непогашену судимість за скоєння тяжкого злочину.

В указі Путіна також перераховуються злочини, з якими нібито не мобілізуватимуть. Йдеться про злочини сексуального насильства щодо дітей, скоєння теракту, захоплення заручників, організацію незаконного збройного формування, викрадення повітряного, водного чи залізничного транспорту.

Крім того, норма не пошириться і на такі злочини, як держзрада, шпигунство, посягання на життя державного діяча, насильницьке захоплення влади, збройний заколот, публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності тощо.

Новости Днепра про Путін дозволив мобілізацію засуджених за тяжкі злочини: хто вони

Новости Днепра про Путін дозволив мобілізацію засуджених за тяжкі злочини: хто вони

Новости Днепра про Путін дозволив мобілізацію засуджених за тяжкі злочини: хто вони

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Новости Днепра про Путін дозволив мобілізацію засуджених за тяжкі злочини: хто вониУкраїнська Новости Днепра про Путін дозволив мобілізацію засуджених за тяжкі злочини: хто вониРусский

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