Унаслідок ворожого обстрілу загинув 32-річний тренер із Дніпра

На фронті загинув 32-річний тренер із Дніпра.

Про загибель воїна повідомили на сторінці Національної федерації пауерліфтингу.

Павло Ведмідь – 32-річний спортсмен добровільно пішов захищати Україну. Відомо, що Павло служив у батальйоні розвідки “Скала” Сухопутних Військ ЗСУ.

Важка втрата в родині чемпіонки світу та Європи Оксани Ведмідь. Слова не можуть передати того суму та жалю, які зараз відчувають рідні та близькі героя. Він був світлим та добрим, любив життя і всіх хто був з ним поряд, вірив у перемогу та боровся за Україну. Вся наша спортивна родина висловлює глибокі співчуття дружині Павла та його рідним та друзям, – зазначили в федерації.