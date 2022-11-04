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Унаслідок ворожого обстрілу загинув 32-річний тренер із Дніпра

Сьогодні 14:03
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На фронті загинув 32-річний тренер із Дніпра.

Новости Днепра про Унаслідок ворожого обстрілу загинув 32-річний тренер із Дніпра

Про загибель воїна повідомили на сторінці Національної федерації пауерліфтингу.

Павло Ведмідь – 32-річний спортсмен добровільно пішов захищати Україну. Відомо, що Павло служив у батальйоні розвідки “Скала” Сухопутних Військ ЗСУ.

Важка втрата в родині чемпіонки світу та Європи Оксани Ведмідь. Слова не можуть передати того суму та жалю, які зараз відчувають рідні та близькі героя. Він був світлим та добрим, любив життя і всіх хто був з ним поряд, вірив у перемогу та боровся за Україну. Вся наша спортивна родина висловлює глибокі співчуття дружині Павла та його рідним та друзям, – зазначили в федерації.

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Новости Днепра про Унаслідок ворожого обстрілу загинув 32-річний тренер із ДніпраУкраїнська

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