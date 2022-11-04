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  • В одному із McDonald’s в Дніпрі ввімкнули табло для замовлень та роблять прибирання: скоро за бургером?

В одному із McDonald’s в Дніпрі ввімкнули табло для замовлень та роблять прибирання: скоро за бургером?

Сьогодні 14:36
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У Дніпрі в McDonald's на Старомостовій помітили персонал.

Новости Днепра про В одному із McDonald's в Дніпрі ввімкнули табло для замовлень та роблять прибирання: скоро за бургером?

У Дніпрі всі McDonald’s зачинилися ще 24 лютого, у перший день повномасштабної війни. Проте у кінці вересня перші точки відомого фастфуду відкрилися в Києві, а згодом ресторани розпочали роботу у Львові, Тернополі та декілька днів тому у Вінниці.

У Дніпрі помітили підозрілу активність в одному із ресторанів, який розташований на площі Старомостовій. За словами дніпрян, усередині є персонал, увімкнули табло для замовлень та проводять прибирання.

Новости Днепра про В одному із McDonald's в Дніпрі ввімкнули табло для замовлень та роблять прибирання: скоро за бургером?

Новости Днепра про В одному із McDonald's в Дніпрі ввімкнули табло для замовлень та роблять прибирання: скоро за бургером?

 

Що відбувається достеменно невідомо, адже офіційно компанія не анонсувала відкриття своїх точок в Дніпрі. Скоріш за все працівників попросили провести поточне прибирання, але можливо вони потроху готуються до відкриття. В інших ресторанах мережі в Дніпрі ознаки початку повернення до роботи поки що не помічали.

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Новости Днепра про В одному із McDonald's в Дніпрі ввімкнули табло для замовлень та роблять прибирання: скоро за бургером?Українська

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