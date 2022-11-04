Путин разрешил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления: кто они

Путін дозволив призивати на військову службу в рамках мобілізації громадян, які мають незняту чи непогашену судимість за скоєння тяжкого злочину.
В указі Путіна також перераховуються злочини, з якими нібито не мобілізуватимуть. Йдеться про злочини сексуального насильства щодо дітей, скоєння теракту, захоплення заручників, організацію незаконного збройного формування, викрадення повітряного, водного чи залізничного транспорту.
Крім того, норма не пошириться і на такі злочини, як держзрада, шпигунство, посягання на життя державного діяча, насильницьке захоплення влади, збройний заколот, публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності тощо.
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