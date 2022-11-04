Путин разрешил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления: кто они

Крім того, норма не пошириться і на такі злочини, як держзрада, шпигунство, посягання на життя державного діяча, насильницьке захоплення влади, збройний заколот, публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності тощо.

В указі Путіна також перераховуються злочини, з якими нібито не мобілізуватимуть. Йдеться про злочини сексуального насильства щодо дітей, скоєння теракту, захоплення заручників, організацію незаконного збройного формування, викрадення повітряного, водного чи залізничного транспорту.

Путін дозволив призивати на військову службу в рамках мобілізації громадян, які мають незняту чи непогашену судимість за скоєння тяжкого злочину.

Российский диктатор Владимир Путин расширил перечень категорий россиян, которые подлежат мобилизации. Теперь на войну могут набирать граждан, осужденных за некоторые тяжкие преступления.

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