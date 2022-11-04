Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Путин разрешил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления: кто они

Сегодня 18:45
просмотров

Российский диктатор Владимир Путин расширил перечень категорий россиян, которые подлежат мобилизации. Теперь на войну могут набирать граждан, осужденных за некоторые тяжкие преступления.

Новости Днепра про Путин разрешил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления: кто они

Путін дозволив призивати на військову службу в рамках мобілізації громадян, які мають незняту чи непогашену судимість за скоєння тяжкого злочину.

В указі Путіна також перераховуються злочини, з якими нібито не мобілізуватимуть. Йдеться про злочини сексуального насильства щодо дітей, скоєння теракту, захоплення заручників, організацію незаконного збройного формування, викрадення повітряного, водного чи залізничного транспорту.

Крім того, норма не пошириться і на такі злочини, як держзрада, шпигунство, посягання на життя державного діяча, насильницьке захоплення влади, збройний заколот, публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності тощо.

Новости Днепра про Путин разрешил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления: кто они

Новости Днепра про Путин разрешил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления: кто они

Новости Днепра про Путин разрешил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления: кто они

Читайте также:

Новости Днепра про Путин разрешил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления: кто ониУкраїнська Новости Днепра про Путин разрешил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления: кто ониРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Кто может получить бронь во время мобилизации: Рада приняла соответствующий законопроект
    Новости Украины
    Сегодня 14:47
    Кто может получить бронь во время мобилизации: Рада приняла соответствующий законопроект

    Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №7687 о порядке…

    Житель Днепра пытался пересечь границу со Словакией, использовав фейковых детей
    Новости Днепра
    01.11.2022 11:18
    Житель Днепра пытался пересечь границу со Словакией, использовав фейковых детей

    На границе со Словакией поймали уклониста из Днепра.

    Мобилизация женщин-медиков в Украине: кого призывают, а кто может получить отсрочку
    Новости Днепра
    25.10.2022 21:15
    Мобилизация женщин-медиков в Украине: кого призывают, а кто может получить отсрочку

    Женщины-медики в Украине с октября обязаны становиться на воинский учет…

    В Украине могут ввести целевую мобилизацию после 21 ноября: кто под нее подпадет
    Новости Днепра
    25.10.2022 06:45
    В Украине могут ввести целевую мобилизацию после 21 ноября: кто под нее подпадет

    Общая мобилизация в Украине продлится до 21 ноября. Ее должны…

    Последние новости

    Кот в лодке: в Днепре на набережной появилась новая мини-скульптура
    Кот в лодке: в Днепре на набережной появилась новая мини-скульптура

    Сегодня, 4 ноября, в Днепре открыли новую мини-скульптуру «Днепровские лоцманы».

    Сегодня 18:04
    0
    просмотров
    Сцена-арена и кресла, как в Древнем Риме: как выглядел сгоревший летний театр в парке Шевченко
    Сцена-арена и кресла, как в Древнем Риме: как выглядел сгоревший летний театр в парке Шевченко

    Чуть менее ста лет назад в парке Шевченко в Днепре работал «Зеленый театр». Он находится под открытым небом, между деревьев, цветов и кустов, оттого и получил такое название. Сооружение на то время было огромным и выглядело очень красиво.

    Сегодня 17:23
    просмотров
    В заброшенном кафе в парке Глобы исчезли все окна и двери (ФОТО)
    В заброшенном кафе в парке Глобы исчезли все окна и двери (ФОТО)

    В заброшенном ресторанчике в парке Глобы исчезли окна и двери.

    Сегодня 17:07
    просмотров
    В Днепре патрульные помогли 3-летнему мальчику, которому стало плохо
    В Днепре патрульные помогли 3-летнему мальчику, которому стало плохо

    Вчера, 3 ноября, на улице Калиновой трехлетнему мальчику стало плохо - у него случился судорожный приступ.

    Сегодня 17:03
    3
    просмотров
    Пес Патрон и калина: в Кривом Роге появились патриотические подъезды
    Пес Патрон и калина: в Кривом Роге появились патриотические подъезды

    Классно, когда подъезд вашего дома украшают разные рисунки.

    Сегодня 16:37
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине поймали банду врачей-мошенников, воровавших бюджетные деньги
    На Днепропетровщине поймали банду врачей-мошенников, воровавших бюджетные деньги

    В Днепропетровской области задержали руководство одной из больниц, которое благодаря фейковым пациентам получало деньги от государства.

    Сегодня 16:27
    просмотров
    В Днепре с понедельника два трамвая будут заканчивать работу раньше
    В Днепре с понедельника два трамвая будут заканчивать работу раньше

    В Днепре два трамвая закончат работу раньше.

    Сегодня 15:52
    0
    просмотров
    В Украине создали линию психологической поддержки для мужчин: как это работает
    В Украине создали линию психологической поддержки для мужчин: как это работает

    В Украине при содействии международных институций открыли линию психологической поддержки для мужчин.

    Сегодня 15:24
    просмотров
    Кататься весь день за 20 грн: как сэкономить на общественном транспорте в Днепре  (МАРШРУТЫ)
    Кататься весь день за 20 грн: как сэкономить на общественном транспорте в Днепре  (МАРШРУТЫ)

    В Днепре проезд в маршрутке в одну сторону обойдется в 15 грн, на трамвае или троллейбусе – 8 грн. Если в место, где вы работаете от дома можно добраться только с помощью «рогатого» или трамвая – то это большая удача…

    Сегодня 14:52
    0
    просмотров
    Кто может получить бронь во время мобилизации: Рада приняла соответствующий законопроект
    Кто может получить бронь во время мобилизации: Рада приняла соответствующий законопроект

    Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №7687 о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

    Сегодня 14:47
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх