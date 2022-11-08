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  • Пухнаста мандрівниця: у Дніпрі нутрія з яхт-клубу пропливла 3 км та оселилась у сквері “Прибережному”

Пухнаста мандрівниця: у Дніпрі нутрія з яхт-клубу пропливла 3 км та оселилась у сквері “Прибережному”

Сьогодні 19:55
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Нутрії із яхт-клубу "Січ" ще ті мандрівниці.

Новости Днепра про Пухнаста мандрівниця: у Дніпрі нутрія з яхт-клубу пропливла 3 км та оселилась у сквері

Так, одна із них пропливла три кілометри та оселилася у сквері “Прибережному”.

Про це повідомляє dnepr.info.

Зараз пухнаста мандрівниця мешкає біля альтанок тамтешнього кафе.

Зазначимо, нутрія, або койпу, або болотяний бобер – великий гризун і єдиний представник сімейства нутрієвих. Її батьківщина – Південна Америка. Схожі на великих щурів, нутрії ведуть наполовину водний спосіб життя, а пік їхньої активності припадає на нічний час. Харчуються вони в основному корінням, листям і стеблами водних рослин, можуть затримувати дихання на 8 – 10 хвилин.

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