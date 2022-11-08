У Дніпрі нагадали, скільки потрібно платити за воду та її доставку

Згідно з постановою НКРЕКП №2848 від 22 грудня 2021 року містяни мають сплачувати:
Також не забувайте, що окремо у платіжках значиться плата за абонентське обслуговування (тобто доставку води).
Державний сектор:
2. Для особових рахунків (без загальнобудинкового приладу обліку):
Приватний сектор:
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Соборного району сьогодні залишилися без води: подробиці.
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