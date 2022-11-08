У Дніпрі нагадали, скільки потрібно платити за воду та її доставку

У КП "Дніпроводоканал" нагадали, скільки мають платити дніпряни за воду.

Згідно з постановою НКРЕКП №2848 від 22 грудня 2021 року містяни мають сплачувати:

за послуги централізованого водопостачання (з ПДВ) – 18,16 грн;

за послуги централізованого водовідведення (з ПДВ) – 13,20 грн.

Також не забувайте, що окремо у платіжках значиться плата за абонентське обслуговування (тобто доставку води).

Державний сектор:

Для особових рахунків (з загальнобудинковим приладом обліку):

водовідведення – 18,25 грн;

водопостачання – 20,26 грн.

2. Для особових рахунків (без загальнобудинкового приладу обліку):

водопостачання – 19,18 грн;

водовідведення – 18,25 грн.

Приватний сектор:

водопостачання (з приладом обліку) – 27,26 грн;

водопостачання без приладу обліку – 19,18;

водовідведення –18,25 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Соборного району сьогодні залишилися без води: подробиці.

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