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У Дніпрі нагадали, скільки потрібно платити за воду та її доставку

Сьогодні 18:35
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У КП "Дніпроводоканал" нагадали, скільки мають платити дніпряни за воду.

Новости Днепра про У Дніпрі нагадали, скільки потрібно платити за воду та її доставку

Згідно з постановою НКРЕКП №2848 від 22 грудня 2021 року містяни мають сплачувати:

  • за послуги централізованого водопостачання (з ПДВ) – 18,16 грн;
  • за послуги централізованого водовідведення (з ПДВ) – 13,20 грн.

Також не забувайте, що окремо у платіжках значиться плата за абонентське обслуговування (тобто доставку води).

Державний сектор:

  1. Для особових рахунків (з загальнобудинковим приладом обліку):
  • водовідведення – 18,25 грн;
  • водопостачання – 20,26 грн.

2. Для особових рахунків (без загальнобудинкового приладу обліку):

  • водопостачання – 19,18 грн;
  • водовідведення – 18,25 грн.

Приватний сектор:

  • водопостачання (з приладом обліку) – 27,26 грн;
  • водопостачання без приладу обліку – 19,18;
  • водовідведення –18,25 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Соборного району сьогодні залишилися без води: подробиці.

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Новости Днепра про У Дніпрі нагадали, скільки потрібно платити за воду та її доставкуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі нагадали, скільки потрібно платити за воду та її доставкуРусский

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