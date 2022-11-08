У Дніпрі за прапор легендарного футбольного клубу заплатили 100 тисяч гривень

У Дніпрі на благодійному аукціоні продали прапор легендарного футбольного клубу.

Про це розповів Eugene Pereverzev на своїй сторінці на фейсбук.

На благодійному аукціоні продали прапор ФК Дніпро 2004 року з автографами гравців команди. Його віддали за 110 тисяч гривень. Зазначається, що сувенір придбав військовий, якого звати Євген і тепер стяг буде знаходитися на “нулі”.

Доступний ще другий лот – м’яч, який побував на Чемпіонаті Світу з футболу 2006 року. Євген розповів, що цим м’ячем грали під час розминки перед Чемпіонатом.

Виручені кошти підуть на оплату лікування хворому військовому Віталію Іваненко. У бійця п’ятеро дітей, у мирний час він вів передачу про риболовлю, а в 2014 пішов добровольцем в АТО. Після початку повномасштабного вторгнення знову повернувся на службу.

На жаль, під час служби його здоров’я сильно погіршилося. Зараз Віталій потребує протезування обох стегнових суглобів, щоб повернутися в стрій.

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