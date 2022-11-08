Пушистая путешественница: в Днепре нутрия из яхт-клуба проплыла 3 км и поселилась в сквере «Прибрежном»

Нутрии из яхт-клуба "Сич" еще те путешественницы.

Так, одна из них проплыла три километра и поселился в сквере «Прибрежном».

Об этом сообщает dnepr.info.

Сейчас пушистая путешественница живет возле беседок тамошнего кафе.

Отметим, нутрия, или койпу, или болотный бобер – большой грызун и единственный представитель семейства нутриевых. Ее родина – Южная Америка. Похожи на больших крыс, нутрии ведут наполовину водный образ жизни, а пик их активности приходится на ночное время. Питаются они в основном корнями, листьями и стеблями водных растений, могут задерживать дыхание на 8 – 10 минут.

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