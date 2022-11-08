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  • Тримався довгі роки: у Дніпрі в парку Глоби вандали знівечили дитячий майданчик

Тримався довгі роки: у Дніпрі в парку Глоби вандали знівечили дитячий майданчик

Сьогодні 16:54
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Парк Глоби - місце, де пройшло дитинство багатьох дніпрян.

Новости Днепра про Тримався довгі роки: у Дніпрі в парку Глоби вандали знівечили дитячий майданчик

Та і зараз багато хто любить прогулятися цим парком, відпочити на лавочці, помилуватися качками, які мешкають у парковому озері.

На жаль, атракціони та багато об’єктів у цій зеленій зоні вже морально застаріли. Але і місцеві жителі, так би мовити, підливають олії у вогонь.

Так, невідомі знівечили дитячий майданчик у цьому парку. Він тримався довгі роки, там навіть гралися дітки, але тепер вандали познімали дошки, частину металевого каркаса та розмалювали конструкції “наскальним живописом”. 

Новости Днепра про Тримався довгі роки: у Дніпрі в парку Глоби вандали знівечили дитячий майданчик

Новости Днепра про Тримався довгі роки: у Дніпрі в парку Глоби вандали знівечили дитячий майданчик

Виглядає тепер майданчик дуже понуро.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в парку Глоби у ворони вкрали окуляри, а Айболиту зламали ніс.

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Новости Днепра про Тримався довгі роки: у Дніпрі в парку Глоби вандали знівечили дитячий майданчикУкраїнська

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