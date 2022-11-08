Тримався довгі роки: у Дніпрі в парку Глоби вандали знівечили дитячий майданчик

Парк Глоби - місце, де пройшло дитинство багатьох дніпрян.

Та і зараз багато хто любить прогулятися цим парком, відпочити на лавочці, помилуватися качками, які мешкають у парковому озері.

На жаль, атракціони та багато об’єктів у цій зеленій зоні вже морально застаріли. Але і місцеві жителі, так би мовити, підливають олії у вогонь.

Так, невідомі знівечили дитячий майданчик у цьому парку. Він тримався довгі роки, там навіть гралися дітки, але тепер вандали познімали дошки, частину металевого каркаса та розмалювали конструкції “наскальним живописом”.

Виглядає тепер майданчик дуже понуро.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в парку Глоби у ворони вкрали окуляри, а Айболиту зламали ніс.

Читайте також:

Українська

Автор: