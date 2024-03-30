Прикордонники Польщі ловили на кордоні з Україною отару овець-рецидивістів (ВІДЕО)

Курйозний інцидент трапився на українсько-польському кордоні.

Невелика отара овець вночі незаконно перетнула українсько-польський кордон.

Про це пише польське видання RMF24.

Вівці з України попрямували до Польщі біля пункту пропуску “Корчова – Краківець”. Радари сповістили про наближення невідомих фігур до кордону, а після його перетину тварини підняли по тривозі польських прикордонників.

Опинившись у Польщі, вівці почали пастися, поки прикордонники прямували на перевірку. Що цікаво, це – отара “рецидивістів”, адже вони вже перетинали кордон два тижні тому.

Пізніше прикордонники знайшли власника овець, який вигуками повернув стадо на територію Польщі.

Насправді такі інциденти на кордоні не рідкість. Позаяк тварини не знають кордонів, тому мігрують між країнами та тривожать прикордонників. Офіцери постійно бачать ведмедів, орлів, борсуків, стада оленів і зграї вовків, які порушують держкордон.

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